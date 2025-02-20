Завтра в центре Орла введут транспортные ограничения

В городе пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С 00:00 до 11:30 будет действовать запрет на парковку автомобилей
- на улице Салтыкова-Щедрина (от дома №31 до дома №35)
- и на участке от Сурена Шаумяна, №5, до бульвара Победы, №8.
Также с 09:30 до 11:30 вводится временный запрет на движения автомобилей
- на улице Салтыкова-Щедрина (от Пионерской до Полесской),
- на улице Максима Горького (от Брестской до Пионерской),
- на улице Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького),
- на площади Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького),
- на улице Пролетарская гора.
ИА «Орелград»