Завтра в центре Орла введут транспортные ограничения

20.2.2025 | 17:24 Новости, Транспорт

В городе пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 00:00 до 11:30 будет действовать запрет на парковку автомобилей

  • на улице Салтыкова-Щедрина (от дома №31 до дома №35)
  • и на участке от Сурена Шаумяна, №5, до бульвара Победы, №8.

Также с 09:30 до 11:30 вводится временный запрет на движения автомобилей

  • на улице Салтыкова-Щедрина (от Пионерской до Полесской),
  • на улице Максима Горького (от Брестской до Пионерской),
  • на улице Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького),
  • на площади Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького),
  • на улице Пролетарская гора.

ИА «Орелград»


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