Завтра в центре Орла введут транспортные ограничения

В городе пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 00:00 до 11:30 будет действовать запрет на парковку автомобилей

на улице Салтыкова-Щедрина (от дома №31 до дома №35)

и на участке от Сурена Шаумяна, №5, до бульвара Победы, №8.

Также с 09:30 до 11:30 вводится временный запрет на движения автомобилей

на улице Салтыкова-Щедрина (от Пионерской до Полесской),

на улице Максима Горького (от Брестской до Пионерской),

на улице Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького),

на площади Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Максима Горького),

на улице Пролетарская гора.

ИА «Орелград»