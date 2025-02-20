«Сталинский ампир»: депутатам понравилась многоэтажка у Горпарка

Несколько вопросов предстоящего строительства обсудили 20 февраля.

На профильном комитете Горсовета докладывал и. о. начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области – главный архитектор Орловской области Вячеслав Миронов. Он презентовал проекты внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» и Генплан. Корректировки необходимы в связи с планами строительства 13-этажного дома между парком и зданием арбитражного суда (ул. Коммуны, Ермолова и Максима Горького).

Вячеслав Миронов попросил депутатов вспомнить, какой раньше там был частный сектор: «Удобства на улице, все скучено. На сегодняшний момент застройщик выкупил всю недвижимость, освободил территорию. 12 лет занимался этим вопросом. Договаривался, покупал».

Также Миронов напомнил, что в свое время на эту территорию был разработан проект планировки территории, предполагавший здания до 25 этажей. Теперь речь идет о 13 (плюс два подземных). Депутатов заверили, что пешеходная зона не пострадает. Кроме того, предстоит согласование архитектурного облика. Депутаты сообщили, что уже видели опубликованные визуализации.

«Сталинский ампир», «современно, по-сталински», – оценили депутаты.

«Там продолжение следует, – обнадёжил Вячеслав Миронов. – 10 домов, две двухэтажки и неплохие дома вдалеке. Нужно всю территорию приводить в порядок. Убирать строения граничащие с горпарком. Центр города не должен так выглядеть».

Комитет правки в ПЗЗ и Генплан поддержал. Вопрос будет вынесен на сессию.

Напомним, жители участка между улицами Коммуны и Ермолова отказались принимать участие в комплексном развитии территории. Большинство захотело остаться в привычном месте, в своих домах.

ИА «Орелград»