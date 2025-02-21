«Маленькие выродки» и другие туристические бренды Орла

В горсовете обсудили потенциал истории.

Об актуальных проблемах развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма на территории муниципального образования поговорили на заседании комитета по экономической политике 20 февраля. Заместитель мэра Алексей Степанов рассказал об аудиогиде, благоустройстве и проводимых ярмарках.

Председатель комитета Владимир Бутусов заявил, что ярмарка вина непосредственного отношения к Орлу не имеет (больше самогон). Он посоветовал внимательно подходить, чтобы разрабатывали «на самом деле орловское».

«Что-то необходимое, те вещи, которые были ценные, связаны с Орловщиной. У нас очень много писателей. Нас еще в Санкт-Петербурге называли «маленькие выродки». Почему нас называли горожан, орловцев? Потому что мы копировали Санкт-Петербург. И они называли нас «малые выродки».

«Это они нам завидовали», – не растерялся с репликой заместитель мэра.

Далее Владимир Бутусов вернулся к более знакомому: Гурьевская каша, музей сельских традиций с утварью …

«Подумать об этих вещах, все-таки наш город не молодой. Это же наши предки, это наша жизнь, это наша история», – отметил Бутусов.

Субсидии на развитие туризма в регион идут, ответил Алексей Степанов. Поддержкой проектов занят областной департамент, например, лавандовые поля в Новодеревеньковском районе, «Благодать» – в Урицком. Что касается литературных музеев, они тоже не относятся непосредственно к администрации Орла. Даже согласование парковки для автобусов на «Дворянке» городу так и не удалось сдвинуть с мертвой точки. От федералов пришел отказ. Тем не менее, город продолжит заниматься развитием инфраструктуры, набережных и маршрутов, заверил Алексей Степанов.

«К сожалению, приказать бизнесу мы не можем – только оказывать содействие, помогать, чтобы ускорять принятие решений», – пояснил чиновник.

Отметим, губернатор Андрей Клычков жаловался, что не нашел на вокзале и новогодней ярмарке зубра. Почему-то символом Орловщины там – лягушки.

ИА “Орелград”