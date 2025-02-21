«Героями земли Орловской» станут 50 человек

На такую «ёмкость» рассчитана региональная программа.

Напомним, её цель — интегрировать в государственные и муниципальные органы власти участников специальной военной операции (подобно федеральной программе «Время героев»).

Некоторые подробности о реализации проекта рассказали на сегодняшнем брифинге в Фундаментальной библиотеке ОГУ. В нём участвовал губернатор Андрей Клычков и другие лица.

Так, выяснилось, что определять результаты программы будет специально созданный при губернаторе Общественный совет по оказанию поддержки участникам СВО и членам их семей. В его состав вошли около 30 экспертов.

«Субъективный подход абсолютно исключён, так как при оценке полностью скрыты персональные данные участников», – пояснили в пресс-службе губернатора.

Отбор участников программы будет проходить по итогам дистанционного и очного этапов. Дистанционный этап начинается с составления заявки и заполнения анкеты, а также создания эссе. Регистрация идёт на платформе автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Пройти её нужно до 31 марта.

С 1 по 3 апреля включительно состоится тестирование участников (на той же платформе). Затем часть из них отберут для очного собеседования. Оно пройдёт с 28 апреля по 26 мая включительно.

Окончательные итоги подведут 1 июля. Тогда и будет сформирован перечень лучших участников, которые смогут воспользоваться специальной программой переподготовки. Предполагается, что выпускники программы смогут работать не только в государственных и муниципальных администрациях, но и на других ответственных должностях.

ИА «Орелград»