В Орле строители аэропорта записали обращение к прокурору

Им полгода задерживают зарплату.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Около 15 мужчин, занятых на строительстве бывшего аэропорта «Южный» (нынешнего «Аэропортового комплекса имени Тургенева»), обратились к прокурору Орловской области Алексею Тимошину. По их словам, работодатель, НАО «Ирмаст-Холдинг», задерживает выплату заработной платы с августа.

«Нам руководство наше вышестоящее обещает, что не сегодня – завтра всё будет выплачено. Огромная просьба помочь нашему коллективу получить деньги, которые мы заработали», – заявили авторы обращения.

Напомним, реализация первого этапа реконструкции должна была закончиться в октябре. Однако этого не произошло.

На недавнем заседании областной администрации губернатор Андрей Клычков поручил «готовить материал» на подрядчика. «Если подрядчик не будет выполнять свои обязательства, как мы договаривались, документы все направлять в правоохранительные органы. Он вполне конкретные обязательства себе дал и по выплатам, и по темпам работ», – заявил орловский глава.

ИА «Орелград»