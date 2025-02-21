В Орле строители аэропорта записали обращение к прокурору

21.2.2025 | 16:47 Новости

Им полгода задерживают зарплату.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Около 15 мужчин, занятых на строительстве бывшего аэропорта «Южный» (нынешнего «Аэропортового комплекса имени Тургенева»), обратились к прокурору Орловской области Алексею Тимошину. По их словам, работодатель, НАО «Ирмаст-Холдинг», задерживает выплату заработной платы с августа.

«Нам руководство наше вышестоящее обещает, что не сегодня – завтра всё будет выплачено. Огромная просьба помочь нашему коллективу получить деньги, которые мы заработали», – заявили авторы обращения.

Напомним, реализация первого этапа реконструкции должна была закончиться в октябре. Однако этого не произошло.

На недавнем заседании областной администрации губернатор Андрей Клычков поручил «готовить материал» на подрядчика. «Если подрядчик не будет выполнять свои обязательства, как мы договаривались, документы все направлять в правоохранительные органы. Он вполне конкретные обязательства себе дал и по выплатам, и по темпам работ», – заявил орловский глава.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования