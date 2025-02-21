Госархиву Орловской области стукнуло 105 лет

Свою историю учреждение отсчитывает с 20 февраля 1920 года.

105 лет исполнилось архивной службе и государственному архиву Орловской области. Как пояснили в Государственном архиве региона, 20 февраля 1920 года было учреждено Орловское губернское архивное управление. Губархив действовал при губернском отделе народного образования, а возглавил его тогда уполномоченный Главархива по Орловской губернии Иван Комягинский, в течение многих лет занимавший должность секретаря Орловского церковного историко-археологического общества.

«Через полгода открылись архивно-музейные курсы во главе с членом комиссии по охране памятников старины и искусства П.С. Ткачевским, – сообщает Госархив Орловской области. – В январе 1922 года губернское архивное управление было переименовано в губернское архивное бюро (губархивбюро) при губисполкоме на правах отдела. На него возлагалось общее руководство постановкой архивами и текущим делопроизводством в местных правительственных учреждениях».

В настоящее время Госархив региона является главным учреждением местной архивной службы и проводит огромную работу. Так, по данным департамента культуры, в прошлом году сотрудники архива провели реставрацию 582 единиц хранения, содержащих 21 000 листов. Из них 566 – 2-й сложности, 1528 – 3-й сложности, 18 906 – 4-й сложности. Также было изготовлено 293 переплета, в том числе 69 – после реставрации. Кроме переплетов реставрируемых документов изготавливались переплеты для организаций – источников комплектования архива, переплетались дела, образовавшиеся в делопроизводстве архива, а также подшивки газет.

За 2024 год количество единиц хранения в государственном архиве Орловской области увеличилось на 2420, поставлено на учет восемь новых фондов. В реестр внесено 14 описей, в том числе 10 описей – в результате приема, четыре описи – в результате переработки. Все принятые на государственное хранение документы, поступившие в минувшем году от организаций и граждан, держателей личных фондов, были своевременно поставлены на учет в Госархиве.

ИА “Орелград”