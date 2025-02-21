Подрядчика через суд заставили проектировать школу в Орле

Работы по документации для реконструкции СОШ №50 возобновлены.

Об этом сообщил на заседании комитета горсовета по строительству 20 февраля исполняющий обязанности начальника МКУ «Объединенный муниципальный заказчик г. Орла» Андрей Карасёв.

Контракт с ООО «Так Проект» из Иваново был заключен в мае 2022 года. Предполагалось, что ОМЗ получит проектную и рабочую документацию на реконструкцию школы №50 через год. Однако в апреле 2023 компания заявила об одностороннем отказе от исполнения контракта. ОМЗ обратился в суд. В июле 2024 года Арбитражный суд Орловской области признал недействительным отказ от контракта. В октябре решение подтвердили в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

С момента вступления решения суда в законную силу работы по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию МБОУ СОШ №50 возобновлены. Сейчас продолжается сбор исходных данных. Прорабатываются варианты реконструкции и строительства пристройки. Для обеспечения нормативных показателей (и работ без остановки учебного процесса) необходимо внести изменения в техническое задание и задание на проектирование, уменьшив минимальное количество учащихся после реконструкции с 1100 до 960 человек, а наполняемость классов – до 24 учащихся, пояснил Андрей Карасев.

ИА “Орелград”