«Начнем с худшего»: капремонт школы в Орле сместили

Здания трех учреждений образования все же надеются сдать к началу учебного года.

Старания подрядчиков и заказчиков оценили депутаты Горсовета, а мнением обменялись на заседании 20 февраля.

«Начнем с худшего – гимназия №39, – сказал Владислав Гефель. – Подходит срок окончания контракта – 28 февраля. На данный момент никто уже не скажет: «мы в графике». Хотелось бы сделать общее замечание: слабый надзор за качеством выполнения».

Депутат отметил, что лицей №32 и гимназию №39 капитально ремонтирует один подрядчик, но объекты ощутимо визуально отличаются. На технические вопросы, заданные еще летом, нет ответа. По контракту – объект движется к окончанию, а даже утвержденных объемов депутаты не видят, сообщил Владислав Гефель. Он подчеркнул, что школы должны быть сданы не к 1 сентября, а за месяц-полтора до Дня знаний, чтобы учреждения подготовились к штатной работе.

«Гимназия №39 – самая отстающая. Летом не видится», – оценил Владислав Гефель.

Также стоит учесть благоустройство территорий школ. Работы будут проводить в рамках новых контрактов. Чтобы успеть к началу учебного года, в марте надо начать торговать, а в мае уже должны приступить.

Заказчику и управлению строительства рекомендовали по всем школам “работать очень плотно”. Срыв может плачевно отразиться в плане последующего выделения средств на другие объекты образования.

Исполняющий обязанности начальника МКУ «Объединенный муниципальный заказчик г. Орла» Андрей Карасев подчеркнул, что техническая готовность школы № 15 – 45%, лицея № 32 – 50%, гимназии №39 – 55%. Подрядчик, работая на двух объектах, сделал акцент на разных работах: на одном – на наружных, на втором – на «нутрянке». Сотрудники «перекинутся» со школы на школу, пояснил Карасев.

«В конце февраля сдаваться не будет, – подтвердил начальник ОМЗ опасения по гимназии №39. – До середины мая, в рамках правового поля, смещение возможно (была приостановка работ с 2 сентября по 15 ноября). Будет все подтянуто. Будем стараться».

Начальник управления строительства Никита Митряев также отметил сроком возможного завершения работ середину мая. Физически все подрядчики усилились и нарастили темпы, подчеркнул чиновник. На каждом объекте работает около 60 человек.

Заместитель председателя горсовета Орла Владимир Негин отметил, что не устраивают абстрактные обещания и ссылки на возможные обстоятельства неопределимой силы. С таким подходом, «все решения крестным ходом сопровождать».

«Мы же не творческие люди. Нас категорически не устраивает».

Что касается цифр. Контракт на капремонт школы №15 был заключен в апреле 2024 года на сумму 248 млн рублей. Подрядчик – ООО «Авилон». Срок завершения – 1 июня 2025 года. На 100% выполнен монтаж окон, оштукатуривание – 90%, по 80% – стояки отопления, водоснабжение, стяжки на полах; электроснабжение – 50%, монтаж фасада – 30%, шпаклевка – 10%. Контракт с ООО «Стройкомплект» на гимназию №39 заключен в апреле 2024 года (222 млн рублей). Срок завершения – 28 февраля 2025 года. Монтаж окон – 100%, кровля и ливневка – 100%, вентфасад – 90%. Идет облицовка керамической плиткой и укладка керамогранита, начато устройство подвесных потолков. Эта же компания работает в гимназии №32. Контракт заключен в феврале 2024 года (237 млн рублей). Монтаж окон – 90%, штукатурка – 85%, стяжки на полах – 80%, шпаклевка – 70%, водо- и электроснабжение – 50%. Срок завершения – 1 августа 2025 года.

ИА “Орелград”