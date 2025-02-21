Губернатор инвестирует 22 миллиона рублей в корпорацию развития

Соответствующее постановление принял глава региона Андрей Клычков.

Решение о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета акционерному обществу «Корпорация развития Орловской области» принял губернатор Андрей Клычков. Речь идет о приобретении в государственную собственность Орловской области 22 000 штук обыкновенных акций акционерного общества «Корпорация развития Орловской области» номинальной стоимостью 1000 рублей за одну акцию. Таким образом, общая сумма покупки составит 22 миллиона рублей.

Цель инвестирования заявлена так: для осуществления деятельности управляющей компании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел», созданной на территории муниципального образования Мценский района. Результатами инвестирования должно стать появление еще одного резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел», а также реализация шести сопровождаемых проектов и проведение одного мероприятия, значимого для формирования инвестиционного имиджа Орловской области.

Корпорация развития наделена полномочиями агентства развития. Как говорят в пресс-службе губернатора, она является проводником как для вновь пришедших, так и уже работающих в регионе компаний, помогая им решать проблемы, связанные с реализацией инвестиционных проектов. Агентство осуществляет комплексное сопровождение инвестпроектов, ведет подбор инвестплощадок на преференциальных территориях и является единым оператором взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Работает вся инвестиционная цепочка – от привлечения до запуска новых предприятий.

К слову, на днях состоялась встреча губернатора Андрея Клычкова с директором Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаилом Лабудиным. В пресс-службе губернатора уточнили, что стороны обсудили возможности повышения инвестиционной привлекательности региона через инструменты территориального развития промышленности. В числе таковых Андрей Клычков назвал АО «Корпорация развития Орловской области», особую экономическую зону «Орел», территорию социально-экономического развития «Мценск» и не так давно созданный новый индустриальный парк «РЕГИОН 57».

«К 2027 году планируем открыть новый бизнес-парк и технопарк. Как договорились на личной встрече с заместителем директора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрием Королевым и директором Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаилом Лабудиным, – это не предел наших возможностей», – отметил Андрей Клычков. По итогам встречи стороны подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество по нескольким направлениям.

ИА “Орелград”