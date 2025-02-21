Масленицу в Орле отметят кесадильей и жареным сыром

Власти города проведут специализированную ярмарку.

Администрация города Орла известила об организации специализированной тематической ярмарки «Широкая масленица». Занимается этим управление экономического развития. Ярмарка пройдет 2 марта с 10.00 до 15.00 часов, разместится она на аллее перед входом в Городской парк культуры и отдыха. Участниками ярмарки могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке, а также физические лица, применяющие специальный налоговый режим, то есть самозанятые.

Мэрия немного заработает на ярмарке, так как размещение участников планируется в соответствии с утвержденной схемой на платной основе. Заявки на участие в мэрии уже принимают. Так, 3185,87 рубля стоит торговое место для оказания услуг общественного питания площадью до 9 квадратных метров без зоны мангала, а аналогичное место площадью до 20 «квадратов», тоже без мангала, стоит уже 7079,71 рубля. С мангалом торговое место площадью до 40 квадратных метров стоит дороже – 15 838,31 рубля.

За место для торговли сувенирами частникам ярмарки придется заплатить мэрии 1529,22 рубля, а в 4096,12 рубля оценено право на оказание развлекательных услуг. Также администрация областного центра утвердила ассортимент реализуемых на ярмарке товаров. В него, прежде всего, включена разнообразная кулинарная продукция: блинчики с различными начинками, жареный сыр, кесадилья (лепешка, сыр и всевозможные начинки: овощи, мясо, птица), пироги, расстегаи, кулебяка, пельмени во фритюре, сырные палочки и шарики во фритюре, шашлык из мяса и курицы, колбаски, сосиски и овощи. Допускается приготовление непосредственно на месте оказания услуг общественного питания с использованием мангала очага-гриля, газгриля и электрогриля.

Также на ярмарке можно продавать кондитерские выпечные изделия, конфеты, шоколад, карамель, мармелад, леденцы, пряники, печенье, вафли и прочее в соответствии с тематикой мероприятия. Из напитков гостям ярмарки предложат чай, кофе, горячий шоколад, авторские напитки, напитки на основе меда, соки, лимонад, минеральную воду и прочее. Допускается торговля в розлив с применением разовой посуды. Кстати, в разрешенный список включены и более крепкие напитки, такие как глинтвейн, пунш и грог. Но торговать ими разрешено только при наличии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и уведомления департамента промышленности и торговли Орловской области.

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ИА “Орелград”