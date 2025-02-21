Клычков заявил, что рад слухам о своей отставке

Однако орловский губернатор опроверг эту информацию.

С Андреем Клычковым пообщался портал «Орловские новости».

Информация о возможной отставке Клычкова стала появляться в СМИ с 19 февраля. При этом указывалась конкретная дата – 20 февраля.

Однако сам губернатор опроверг эти сведения.

«Я вас порадую, я с вами. Мне в последнее время прямо нравится. То мне приходят и говорят – 15 ноября. Я говорю – что 15 ноября? Вы уходите. Не в курсе, но буду ждать 16. Дождались. Вот мне знакомый говорит – 20 февраля. Я говорю – что 20 февраля? Вы уходите. Вот, сегодня его встречаю, говорю – сегодня 21. Я снова с вами», – поделился Клычков.

Также губернатор заявил, что такие моменты приносят ему положительные эмоции: «Ну, знаете, это всегда вызывает какую-то прямо радость, когда я вижу все эти сообщения. И самое удивительное, что я знаю людей, кто с ними ходит. Всем им привет. Они все, думаю, поняли, о ком я говорю».

ИА «Орелград»