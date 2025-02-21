В Орле с дома Быта сняли баннер с Путиным

21.2.2025 | 13:40 Новости, Общество

Его хотят заменить.

Фото: vk.com/zhest_orel_57

Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

Баннер висел там два года и за это время заметно выцвел от прямых солнечных лучей. Как выяснил «Орёлтаймс» в мэрии Орла, его заменят на новый, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее, до баннера с Путиным, фасад Дома быта украшал баннер с генералом Алексеем Ермоловым.

Очевидно, что одно из назначений этих объектов — отвлечь внимание жителей и гостей Орла от состояния здания. Оно давно нуждается в ремонте.

Фото: ИА “Орелград”

ИА «Орелград»


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