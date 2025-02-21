В Орле с дома Быта сняли баннер с Путиным

Его хотят заменить.

Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

Баннер висел там два года и за это время заметно выцвел от прямых солнечных лучей. Как выяснил «Орёлтаймс» в мэрии Орла, его заменят на новый, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее, до баннера с Путиным, фасад Дома быта украшал баннер с генералом Алексеем Ермоловым.

Очевидно, что одно из назначений этих объектов — отвлечь внимание жителей и гостей Орла от состояния здания. Оно давно нуждается в ремонте.

ИА «Орелград»