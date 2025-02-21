На публикацию данных о тарифах потратят 1,5 миллиона рублей

Подрядчика для оказания такой услуги ищет областной департамент тарифов.

В Орловской области объявлен тендер на оказание услуг по официальной публикации нормативных правовых актов регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов. Речь идет о публикации нормативных актов по установлению тарифов на тепловую энергию и электроэнергию, тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, водоснабжения и водоотведения, а также информации, подлежащей опубликованию в «источнике официального опубликования нормативных правовых актов Орловской области».

Словом, речь идет о газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Орловской области в соответствии с частью 1 статьи 56 Закона Орловской области от 15 апреля 2003 года № 319-ОЗ «О правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской области». Цена контракта, который будет заключен с периодическим изданием, составляет 1,575 миллиона рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета. Конкретного названия газеты, которая выиграет тендер, в извещении, конечно, нет.

Однако имеются требования к потенциальному исполнителю. Так, издание должно быть зарегистрировано в качестве средства массовой информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Территория распространения газеты – город Орел и Орловская область, периодичность выхода издания – не менее 3-х раз в неделю, язык – русский. Обязательно наличие электронной версии печатного издания, а его бумажный тираж должен составлять не менее 1000 экземпляров.

«Опубликование представленных государственным заказчиком материалов осуществляется без внесения изменений и дополнений, – подчеркнуто в конкурсной документации. – Обеспечение издания материалов государственного заказчика в течение четырех рабочих дней с момента их поступления в редакцию, а в исключительных случаях, определенных государственным заказчиком, – в ближайшем выпуске газеты».

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, государственным стандартам и нормам, иным нормативным актам, установленным для данного вида оказываемых услуг. Общий объем публикаций за весь период оказания услуг в издании определен в 35 000 квадратных сантиметров. Срок оказания услуг – с даты заключения государственного контракта по 30 декабря 2025 года.

ИА “Орелград”