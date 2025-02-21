В Орловской области утвердят маршруты для автотуризма

Заниматься этим вопросом будет профильный областной департамент.

Губернатор Андрей Клычков наделил департамент по проектам развития территорий полномочиями на утверждение перечня автомобильных туристских маршрутов на территории Орловской области. Соответствующее постановление принято в целях создания комфортных и безопасных условий для развития автомобильного туризма и индустрии автомобильных путешествий в регионе в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма», утвержденной постановлением правительства страны еще в 2021 году.

В правительстве региона отмечают, что Орловская область обладает высоким туристским потенциалом. Одним из существенных преимуществ региона является его удобное географическое положение в центре Центрального федерального округа. В совокупности с развитой сетью автомобильных дорог, наличием железнодорожного сообщения, значительным историко-культурным потенциалом и богатым литературным наследием открываются возможности для туристско-экскурсионной деятельности.

«Благоприятные природные условия, мягкий климат с отсутствием резких перепадов температур способствуют организации лечебно-оздоровительного отдыха и отдельных видов активного туризма, а разнообразие народных традиций создает все условия для развития этнографического туризма, разнообразие животного и растительного мира способствует развитию экотуризма, – считают в правительстве региона. – Приведя в соответствие туристскую инфраструктуру, регион получит все возможности для включения в межрегиональные туристские потоки».

В то же время власти признают, что развитие внутреннего и въездного туризма в Орловской области сдерживает целый ряд факторов. К таковым областные власти относят недостаточно активную работу региональных туроператоров на прием, особенно на стадии внедрения маршрута и приема сборных групп, слабую агентскую сеть, неудовлетворительное состояние большого количества усадеб и объектов культурного наследия, которые могли бы стать точками притяжения туристов при вовлечении их в современное использование.

Наблюдается в регионе определенный дефицит средств размещения туристов с современным уровнем комфорта, существенная территориальная диспропорция (большинство коллективных средств размещения расположено в Орле), недостаточно активная маркетинговая политика по продвижению турпродукта Орловской области на российский и международный туристские рынки, недофинансирование, отсутствие возможности для проведения блог-туров, инфо-туров и СМИ-туров, низкая активность владельцев бизнеса в участии в мероприятиях по продвижению своих продуктов за пределами региона.

Также сдерживающими факторами являются недостаточно развитая туристская инфраструктура, отсутствие санитарных зон в туристских локациях, недостаток комфортабельного транспорта, неудовлетворительное состояние дорог и предприятий придорожного сервиса, за исключением заправочных станций, недостаток ярких объектов показа, арт-объектов, выставочных проектов, недостаточное использование фестивального, ярмарочного, выставочного потенциала для событийного туризма, неудовлетворительное состояние съездов с основных дорог к туристким объектам, а также отсутствие у муниципальных образований прямых полномочий по развитию туризма и, как следствие, программ по развитию туризма.

«Вместе с тем, на сферу туризма влияют выполняемые муниципальными образованиями полномочия по благоустройству общественных пространств, строительство и содержание дорог, содержание памятников и прочее, в связи с чем имеется возможность определения приоритетных направлений таких работ в муниципальных образованиях в целях развития туризма с учетом туристского потенциала населенных пунктов Орловской области», – считают в правительстве региона.

ИА “Орелград”