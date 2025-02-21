Орловщина наращивает производство мяса

Первый месяц 2025 года оценили статистики.

Орелстат рассказал о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области по итогам января 2025 года. Сообщается, что за отчетный месяц указанной категорией сельхозтоваропроизводителей произведено 29,8 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, или 112,2 процента к уровню января 2024 года. Объемы производства скота и птицы на убой, в живом весе, выросли по следующим видам: свиней – на 30,7 процента, овец – в 7,8 раза, птицы – на 1,2 процента. Ранее статистики сообщали, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом в хозяйствах всех категорий объемы производства скота и птицы на убой в живом весе увеличились на 60,8 тысячи тонн.

«По состоянию на 1 февраля 2025 года стадо крупного рогатого скота сельскохозяйственных организаций Орловской области насчитывало 121,1 тысячи голов (95,5 процента к 1 февраля 2024 года), в том числе коров – 33,7 тысячи (101,5 процента), свиней – 1,432 миллиона (113,6 процента), овец – 2,7 тысячи (103,7 процента) и птицы – 1,995 миллиона голов (105,6 процента)», – перечислили в Орелстате.

Аналитики также подсчитали, что в январе текущего года сельскохозяйственные организации региона произвели 9,1 тысячи тонн молока (104,4 процента к январю 2024 года) и 1,1 миллиона яиц (80,8 процента). В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях Орловской области надоено 567 килограммов молока, что на 34 килограмма больше прошлогоднего показателя. Самый высокий надой традиционно зафиксирован в Верховском районе. В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено в среднем по 18 яиц, что соответствует уровню прошлого года.

По предварительной оценке, объем продукции сельского хозяйства всех товаропроизводителей в 2024 году составил порядка 154,4 миллиарда рублей или 102,7 процента в сопоставимых ценах к уровню 2023 года. Производство растениеводческой продукции уменьшилось на 7,3 процента, а продукции животноводства увеличилось на 25,5 процента. По прогнозам правительства региона, производство продукции сельского хозяйства достигнет к 2042 году 225,6 миллиарда рублей, а прирост продукции по отношению к оценке 2024 года составит почти 80,5 миллиарда рублей. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах с 2025 по 2042 годы увеличится на 55,4 процента относительно 2024 года, в сопоставимой оценке – в 2,2 раза.

ИА “Орелград”