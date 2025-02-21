Подрядчиков пугает 13 микрорайон Орла

Вероятно, реакция горожан.

О реализации муниципальной адресной инвестиционной программы в части разработки проектно-сметной документации по реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству объектов поговорили на заседании профильного комитета горсовета Орла 20 февраля. Начальник управления строительства Никита Митряев сообщил, что для документации на строительство улицы Кузнецова (на участке от Раздольной до Московского шоссе) 2025 – крайний год. При этом чиновник заявил, что у дороги «по Авиационной перспектив больше». Председатель комитета Валерий Глущенко отметил, что деньги на ПСД напрасно потрачены, если дорогу по Кузнецова не будут строить. Даже с учетом изменившихся ГОСТов корректировка проекта и рабочей документации обойдется дешевле.

«Говорили с потенциальными подрядчиками. После Орловских партизан вообще боятся туда смотреть», – поделился Никита Митряев.

Напомним, на строительство дороги по улице Орловских партизан было запланировано 111,38 миллиона рублей. Подрядчик ООО «МонолитСтрой» «пробивался» с большим трудом. Люди отчаянно защищали деревья, вплоть до препятствования работе техники. Потом последовали классическая “плитка в снег”, затопленные подвалы, сомнительные стоки и т.д. Дорога строится с 2023 года. В феврале 2025 ее еще не сдали. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ИА “Орелград”