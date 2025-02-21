Орловца осудили за молчание о гражданстве США

Житель Орловской области не обнародовал его получения.

Любопытное дело рассматривал мировой судья Северного района Орла. Речь шла не об административном, а об уголовном разбирательстве. Орловцу вменили статью 330 УК РФ («самоуправство»).

Суд установил, что ещё в 2009-м году мужчина получил второе гражданство — Соединённых Штатов Америки. Однако, вернувшись в Россию, не подал соответствующее уведомление в уполномоченный орган. В итоге с 2015-го по 2024-й российские органы власти не были в курсе данного факта.

Мужчину приговорили к исправительным работам. Ему придётся заниматься такой деятельностью 240 часов.

«В настоящее время приговор в законную силу не вступил», – уточнили в пресс-службе суда Северного района.

ИА «Орелград»