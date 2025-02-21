В Орле и Мценске открыли новые «Парты Героев»

21.2.2025 | 10:40 Новости, Общество, СВО

Они будут напоминать об орловцах, героически погибших на СВО.

Фото: Администрация Орла

Как сообщает Орловская митрополия, во Мценске «Парту Героя» установили в лицее №5 — в память о выпуснике Андрее Козлове. Он родился в 1979-м и скончался в 2023-м году. На СВО Козлов ушёл, подписав контракт.

В июле 2023-го года в ЛНР во время боёв за Клещеевку Козлов получил контузию, но остался на позициях помогать раненым товарищам. Затем его тяжело ранило осколками снаряда. Спустя пять дней мужчина скончался в медицинском учреждении. Андрея Козлова похоронили на Мценском кладбище на Аллее Славы.

Также «Парту Героя» открыли в школе №12 Орла в память о Дмитрии Королёве. Он пришёл сюда на учёбу ещё в 1983-м году. Впоследствии Королёв окончил Академию Федеральной службы охраны, служил в вооружённых силах, занимался предпринимательством.

В 2022-м году орловца мобилизовали для участия в СВО. Он погиб в феврале 2023-го года в Луганской Народной Республике при боях за Макеевку. Посмертно президент России Владимир Путин наградил его Орденом Мужества.

Напомним, что право сидеть за «Партой Героя» получают школьники, которые демонстрируют успехи в учёбе, а также принимают активное участие в жизни образовательного учреждения.

Фото: Орловская митрополия
Фото: Администрация Орла
Фото: Орловская митрополия

ИА «Орелград»


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