Орловчанки стали реже делать аборты

21.2.2025 | 11:43 Новости, Общество

Накануне в Орле прошёл третий региональный форум «Сохраним жизнь».

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Мероприятие состоялось накануне в ТМК «Гринн». Его направленность осталась прежней — борьба с абортами и поддержка материнства и детства.

В форуме участвовали представители региональной исполнительной и законодательной власти, Орловской митрополии, работники медицинских и образовательных учреждений, а также бизнесмены и общественники. Также на форуме выступили телеведущий Борис Корчевников, певица Таисия Повалий, театральный педагог Яна Поплавская.

Участники форума обсудили пути взаимодействия между различными структурами в достижении своих общих целей, а также подвели промежуточные итоги такой деятельности.

Как стало известно, в Орловской области снижается количество случаев искусственного прерывания беременности. В 2023-м году в регионе зафиксирован 1321 такой эпизод, в минувшем году — около одной тысячи.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


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