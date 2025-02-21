Орловчанки стали реже делать аборты

Накануне в Орле прошёл третий региональный форум «Сохраним жизнь».

Мероприятие состоялось накануне в ТМК «Гринн». Его направленность осталась прежней — борьба с абортами и поддержка материнства и детства.

В форуме участвовали представители региональной исполнительной и законодательной власти, Орловской митрополии, работники медицинских и образовательных учреждений, а также бизнесмены и общественники. Также на форуме выступили телеведущий Борис Корчевников, певица Таисия Повалий, театральный педагог Яна Поплавская.

Участники форума обсудили пути взаимодействия между различными структурами в достижении своих общих целей, а также подвели промежуточные итоги такой деятельности.

Как стало известно, в Орловской области снижается количество случаев искусственного прерывания беременности. В 2023-м году в регионе зафиксирован 1321 такой эпизод, в минувшем году — около одной тысячи.

ИА «Орелград»