В Болхове возбудили дело о мошенничестве на 2,2 миллиона

21.2.2025 | 12:01 Важное, Криминал, Новости

Бюджет пострадал при благоустройстве территорий многоквартирных домов.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение выявила прокуратура Болховского района.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в августе минувшего года администрация Болхова заключила контракты с индивидуальным предпринимателем. ИП взялся за выполнение работ по благоустройству территории нескольких многоквартирных домов.

В ноябре работы приняли и оплатили. Однако оказалось, что бизнесмен использовал строительные материалы заниженного качества и стоимости — в нарушение условий, установленных при заключении контракта. При этом в документах, предоставленных для оплаты, ИП указал ложные сведения о данных стройматериалах.

Нанесённый ущерб оценили в 2,2 миллиона рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. Было возбуждено уголовное дело (по статье «мошенничество»).

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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