На Орловщине образование задолжало бизнесу за питание

Задолженность помогла погасить орловская прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, нарушения выявили в Глазуновском районе. Несколько бюджетных образовательных учреждений не расплатились с одним и тем же исполнителем муниципального заказа.

Речь шла о поставках продуктов. Подрядчик выполнил свою задачу, но не получил обещанных средств. Всего образование задолжало бизнесу 347 тысяч рублей.

Прокуратуре пришлось вмешаться в ситуацию и внести представления руководителям учреждений. После этого долг был погашен в полном объёме.

Ранее стало известно, что прокурор Орловской области потребовал разобраться с ЧП, которое произошло в Хотынецкой школе имени Поматилова.

ИА «Орелград»