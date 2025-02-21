На Орловщине образование задолжало бизнесу за питание

Задолженность помогла погасить орловская прокуратура.
Как рассказали в ведомстве, нарушения выявили в Глазуновском районе. Несколько бюджетных образовательных учреждений не расплатились с одним и тем же исполнителем муниципального заказа.
Речь шла о поставках продуктов. Подрядчик выполнил свою задачу, но не получил обещанных средств. Всего образование задолжало бизнесу 347 тысяч рублей.
Прокуратуре пришлось вмешаться в ситуацию и внести представления руководителям учреждений. После этого долг был погашен в полном объёме.
Ранее стало известно, что прокурор Орловской области потребовал разобраться с ЧП, которое произошло в Хотынецкой школе имени Поматилова.
ИА «Орелград»