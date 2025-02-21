На Орловщине образование задолжало бизнесу за питание

21.2.2025 | 11:20 Закон и порядок, Новости, Образование

Задолженность помогла погасить орловская прокуратура.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в ведомстве, нарушения выявили в Глазуновском районе. Несколько бюджетных образовательных учреждений не расплатились с одним и тем же исполнителем муниципального заказа.

Речь шла о поставках продуктов. Подрядчик выполнил свою задачу, но не получил обещанных средств. Всего образование задолжало бизнесу 347 тысяч рублей.

Прокуратуре пришлось вмешаться в ситуацию и внести представления руководителям учреждений. После этого долг был погашен в полном объёме.

Ранее стало известно, что прокурор Орловской области потребовал разобраться с ЧП, которое произошло в Хотынецкой школе имени Поматилова.

ИА «Орелград»


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