Орловец занял призовое место в конкурсе лесных инспекторов

Виктор Алёхин продолжает работать лесничим в 69 лет.

Представитель Орловской области занял второе место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший лесной инспектор». Мероприятие проводилось по итогам минувшего года. Призовое место занял Виктор Алёхин – сотрудник Колпнянского участкового лесничества, входящего в «Ливенское лесничество».

Как рассказали в Управлении лесами Орловской области, мужчине уже 69 лет, однако он остаётся одним из самых деятельных и неравнодушных в своей профессии.

Алёхин работает в лесничестве 32 года. Сейчас под его опекой находится 2937 гектаров леса. В задачи лесничего входит предотвращение пожаров, укрепление и умножение лесов, а также работа с местным населением (в том числе, несовершеннолетними).

Также по итогам первого федерального этапа конкурса Орловская область вошла в число 20 субъектов России, где в минувшем году смогли обеспечить наилучшее качество лесной охраны.

ИА «Орелград»