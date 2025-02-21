В этом году на Орловщине должен появиться важный газопровод

Он обеспечит топливом промышленные предприятия Северного района Орла.

Газопровод пройдёт от распределительной станции Мезенка до Сталепрокатного завода. Его длина составит 7,5 километра. Ввод в эксплуатацию намечен на этот год.

Проект позволит обеспечить «голубым топливом» предприятия, которые развиваются на промышленной площадке Северного района, а также решить попутные задачи. Об этом говорили на заседании с главами муниципальных образований, которое состоялось в областной администрации накануне.

На 2026-й намечена реализация ещё одной важной инициативы. Газопровод подведут к малоэтажной застройке, расположенной в Орловском муниципальном округе в районе деревни Образцово. Это позволит дать газ примерно в 2 тысячи домов. Длина магистрали составит 7,1 километра.

Всего в 2026-м газ должен прийти ещё в 15 населённых пунктов. Проекты реализует АО «Газпром газораспределение Орёл»

Впрочем, как стало известно на том же заседании, нередко число реальных подключений оказывается значительно ниже числа возможных. Также к газу не спешат подключать и ФАПы.

ИА «Орелград»