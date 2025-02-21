Сегодня утром в Орле загорелся гараж с газовыми баллонами

МЧС удалось ликвидировать последствия ЧП и избежать взрыва.

Как сообщили в региональном Управлении ведомства, сигнал о возгорании поступил в 4 часа 35 минут. ЧП случилось на улице 4-й Курской.

Внутри гаража, где хранилось 7 баллонов с пропаном и кислородом, возникло открытое горение. При этом рядом находились жилые дома, что создавало особо опасную ситуацию.

Однако сотрудники МЧС, прибыв на место, смогли эвакуировать баллоны, а также потушить пламя. Дальнейшей эскалации опасной ситуации удалось избежать. Обошлось без пострадавших.

Известно, что на месте работали 16 пожарных, оснащённых тремя единицами специальной техники.

«Причины возгорания устанавливают эксперты», – добавили в ведомстве.

Всего за дежурные сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 11 раз. Четыре случая пришлось именно на пожары.

ИА «Орелград»