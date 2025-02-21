Сотрудники МЧС проведут рейды по домам

В регионе стартовала традиционная профилактическая акция.

В Орловской области взяла старт профилактическая акция «Безопасное жилье», которая проводится ежегодно. Она продлится по 17 марта. В ее рамках пройдут профилактические рейды в жилом секторе, встречи и сходы с населением по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в жилищном фонде. Специалисты проведут инструктажи с руководством и персоналом объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов.

«Особое внимание будет уделено неблагополучным и многодетным семьям, одиноким и престарелым людям, гражданам, ведущим асоциальный образ жизни, состоянию общежитий и жилых домов с низкой степенью огнестойкости, учреждениям с круглосуточным пребыванием людей, – сообщает Главное управление МЧС России по Орловской области. – Также будет проверяться наличие свободных проездов для пожарной и специальной техники к зданиям и объектам, к источникам противопожарного водоснабжения».

По оперативным данным ведомства, с начала 2025 года в регионе зарегистрировано 114 пожаров, на которых шесть человек погибли, три человека получили травмы, а 19 человек были спасены. Доминирующие причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа, эксплуатации газового, печного и электрооборудования. ГУ МЧС напоминают: чтобы избежать огненной беды, необходимо помнить и соблюдать основные правила пожарной безопасности.

«Большинство техногенных пожаров происходит в жилом секторе, – подчеркивают в ведомстве. – Причины их возникновения – небрежное, халатное обращение с огнем, неисправность, а также нарушение правил эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартирного электрооборудования, печного отопления и газовых приборов. Внимание людей должно быть обращено на вопросы предупреждения возможных пожаров с учетом сезонных рисков».

Целями акции «Безопасное жилье» являются стабилизация обстановки с пожарами, их предупреждение, снижение негативных последствий от пожаров, минимизация материальных и социальных потерь, повышение уровня правосознания каждого жителя региона в области пожарной безопасности. Достичь целей акции можно только общими усилиями, добавили в ГУ МЧС. Кстати, участие в акции также принимают представители органов местного самоуправления, социальной защиты, полиции, жилищно-эксплуатационных организаций, электрических сетей и газового хозяйства, добровольные пожарные.

ИА “Орелград”