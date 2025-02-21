В Орле прошло пожарно-тактическое учение в торгово-развлекательном центре

21.2.2025 | 13:27 Общество

Оно было организовано Главным управлением МЧС России по Орловской области.

В ходе учений отрабатывались действия по ликвидации пожара и спасению людей. По сценарию, произошло загорание в кинотеатре на третьем этаже из-за короткого замыкания. Администрация сообщила в пожарно-спасательную службу и начала эвакуацию. Пожарные оперативно прибыли на место и организовали эвакуацию, после чего проверили все помещения. Людей, оставшихся в здании, спасли звенья газодымозащитников и передали медикам.

После эвакуации основная задача пожарных заключалась в ликвидации огня и предотвращении его распространения. Очаг возгорания был обнаружен и ликвидирован за 50 минут. Для обеспечения безопасности на месте пожара было организовано оцепление силами охраны общественного порядка и ГИБДД.

В учениях приняли участие 55 сотрудников МЧС на 13 единицах спецтехники. Благодаря слаженным действиям, “возгорание” было оперативно локализовано и ликвидировано.


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