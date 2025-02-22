«Борец с нарушениями ПДД» попал под суд

Житель Ливен незаконно пнул неправильно припаркованный автомобиль.

Довольно необычное уголовное дело рассмотрел Ливенский районный суд. Местного жителя обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений). Преступление было совершено в начале декабря 2024 года.

Как пояснили в пресс-службе суда, подсудимый в дневное время двигался по тротуару улицы Капитана Филиппова в городе Ливны. В районе дома № 60 его внимание привлек автомобиль «Лада Гранта». Прохожий посчитал, что водитель припарковал легковушку с нарушением Правил дорожного движения. И это настолько ему не понравилось, что он ударил ногой по передней правой двери автомобиля, оставив значительную вмятину. Последняя впоследствии была оценена как «механические повреждения в виде вмятины с нарушением геометрии ребер жесткости по центру».

Автовладелец не простил прохожему такое поведение и написал на него заявление. В рамках процесса суд установил, что подсудимый причинил собственнику автомобиля значительный материальный ущерб, оцененный по результатам проведенной экспертизы в 18 120 рублей. Подсудимый в судебном заседании вину признал и в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев, в течение которого хулиган должен своим поведением доказать исправление.

«При назначении наказания суд учел наличие обстоятельств, смягчающих наказание, – активное способствование раскрытию преступления, добровольное частичное возмещение потерпевшему имущественного ущерба и морального вреда, а также признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении ребенка-инвалида, – отметили в пресс-службе райсуда. – Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке».

ИА «Орелград»