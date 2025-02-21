Завтра орловские МФЦ закроются досрочно

21.2.2025 | 17:32 Новости, Общество

Это связано с Днём защитника Отечества.

Фото: ИА “Орелград”

Завтра, 22 февраля, в Орловской области отделения МФЦ сократят рабочий день на час. Это касается центров, которые занимаются обслуживанием по городу Орлу и Орловскому муниципальному округу, Заводскому, Железнодорожному, Северному районам областного центра, а также по Ливенскому, Мценскому, Болховскому, Урицкому и Кромскому районам.

Информацию сообщили в пресс-службе МФЦ по Орловской области.

Непосредственно в День защитника Отечества, 23 февраля, отделы работать не будут. Со следующего дня, 24 февраля, МФЦ возобновят работу в обычном режиме.

Напомним, сегодня в Орле прошло возложение цветов, приуроченное к празднику.

ИА «Орелград»


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