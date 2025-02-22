Орловцы отсудили у продавцов 14 миллионов рублей

Работу по защите прав потребителей оценили в Орле.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Орловской области в 2024 году направили в суды 51 исковое заявление, связанное с защитой прав потребителей. Как уточнили в ведомстве, из них 12 исков было подано в защиту неопределенного круга потребителей, а еще 39 исков – в защиту прав конкретных потребителей. Кроме того, сотрудники ведомства за год выдали 92 заключения по делам о защите прав потребителей. Итогом судебной защиты стало то, что в пользу потребителей с ответчиков было взыскано 14,6 миллиона рублей, причем 1,1 миллиона рублей составила отсуженная компенсация морального вреда.

В Управлении Роспотребнадзора добавили, что в целом за минувший год по вопросам защиты прав потребителей от орловцев поступило 2326 обращений, что немного больше, чем годом ранее. При этом на 13,4 процента сократилось количество письменных обращений, в то время как количество обращений, рассмотренных на личном приеме в Общественной приемной Управления, возросло на 20,8 процента по сравнению с 2023 годом.

«Наибольший удельный вес – 51,2 процента – в общем объеме занимают обращения по вопросам нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли – 1134 обращения, из которых 16 процентов обращений были связаны с дистанционным приобретением товаров через интернет-магазины, а также через рекламу в сети Интернет, – пояснили в ведомстве. – Количество заявлений на нарушения прав потребителей при оказании возмездных услуг составило 1192 (в 2023 году – 1197). Основной объем обращений, касается оказания жилищно-коммунальных услуг (24 процента), услуг связи (20 процентов), услуг бытового обслуживания населения (16 процентов) и финансовых услуг (15 процентов»)».

Каждый поступивший сигнал тщательно проверялся. Как итог: в 10 процентах случаев указанные потребителями факты не просто были подтверждены, они послужили основаниями для выдачи так называемым хозяйствующим субъектам предостережений об устранении нарушений. В Роспотребнадзоре добавили, что в Орловской области ведется большая работа по консультированию населения по вопросам защиты прав потребителей. Так, за год в СМИ и социальных сетях было размещено 650 материалов и сюжетов, разъясняющих права граждан при приобретении товаров и услуг.

ИА «Орелград»