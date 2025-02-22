Оплату труда в детсаду Мценска проверила КСП

Информация о результатах проведенной проверки направлена в прокуратуру.

Контрольно-счетная палата города Мценска обнародовала итоги проверки исполнения «Положения об оплате труда, расходование фонда заработной платы в МБДОУ г. Мценска «Детский сад №9». Мероприятие прошло в плановом режиме. Предметом проверки стали документы, содержащие сведения о заработной плате работников, а также иные документы и материалы за 2022-2023 годы. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мценска «Детский сад №9» является правопреемником муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 9.

Оно было переименовано на основании постановления администрации города Мценска. Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Но оно является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, в том числе особо ценное, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства и иные счета. Учредителем и собственником имущества детсада является муниципальное образование «город Мценск», а функции и полномочия учредителя исполняет управление по муниципальному имуществу города Мценска.

В ходе проверки были выявлены отдельные нарушения и недостатки. Так, в декабре 2022 года решением Мценского городского Совета народных депутатов были внесены изменения в примерное положение «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных организаций и муниципальных бюджетных организаций, осуществляющих образовательную деятельность города Мценска». Тогда была увеличена базовая единица для оплаты труда специалистов, рабочих и служащих образовательных организаций. Но во внутреннее положение детсада об оплате труда аналогичные изменения не внесли.

В проверенном периоде аудиторы выявили превышение допустимых средств на выплаты стимулирующего характера. Так, согласно отчету КСП, в 2022 году размер средств, направленных учреждением на выплаты стимулирующего характера, составил 3,9 миллиона рублей, или 43,7 процента средств, предусмотренных на оплату ставок работников. Превышение допустимых средств на выплату стимулирующего характера составило 2,561 миллиона рублей. В 2023 году на выплаты стимулирующего характера детсад потратил 3,129 миллиона рублей, превышение допустимых лимитов проверяющие оценили в 1,606 миллиона рублей.

«Таким образом, учреждение в проверяемом периоде не осуществляло контроль за распределением средств стимулирующего характера, в установленных Положением «Об оплате труда работников МБДОУ г. Мценска «Детский сад №9» пределах», – резюмирует КСП. По итогам проверки в адрес руководства детсада направлено представление, а информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе города Мценска, в Мценскую межрайонную прокуратуру и Мценский городской Совет народных депутатов.

ИА «Орелград»