Орловец по суду выселил из своей квартиры бывшую жену

Женщина подала на бывшего супруга встречный иск, но проиграла

Орловский районный суд рассмотрел в рамках одного производства два иска, каждый из которых подали бывшие супруги. Первым иск подал местный житель, просивший суд помочь ему с выселением из его квартиры бывшей супруги. Последняя подала встречный иск, попросив суд, наоборот, вселить ее в спорную квартиру. Мужчина в иске указал, что именно он является собственником жилого помещения, в котором официально зарегистрирован и постоянно проживает.

Он также указал, что квартиру приобрел сам, еще до заключения брака, поэтому не считает ее совместно нажитым имуществом. Суд установил, что соглашение относительно порядка пользования квартирой между бывшими супругами не заключалось. Женщина в своем иске просила не только об официальном вселении, но и о «нечинении препятствий в пользовании жилым помещением». В своем заявлении она написала, что бывший супруг препятствует ее доступу в жилое помещение.

Мол, он сменил замки на входной двери. В отличие от экс-супруга, женщина заявила, что квартира была приобретена ими обоими в период совместной жизни, то есть является совместно нажитым имуществом, следовательно, она имеет право там проживать. Суд изучил представленные доказательств, заслушал объяснения сторон и учел заключение, выданное прокуратурой.

В результате он пришел к выводу о том, что удовлетворению подлежат исковые требования мужчины о выселении бывшей супруги. Соответственно в удовлетворении встречного иска было отказано. Однако женщина не сдалась и написала апелляционную жалобу, которая была рассмотрена областной судебной коллегией. Но и суд апелляционной инстанции встал на сторону мужчины, оставив решение Орловского районного без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение облсуда уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»