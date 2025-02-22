Орловчанке выплатят пособие за 7 лет

Женщина долгие годы не знала, что ей положены выплаты от государства.

Железнодорожный районный суд города Орла защитил права многодетной матери на перерасчет денежной выплаты. Исковое заявление она подала к областному центру социальной защиты населения и к департаменту социальной защиты опеки и попечительства Орловской области. Женщина просила обязать чиновников произвести перерасчет невыплаченной ей с августа 2011 года по сентябрь 2021 года денежной выплаты. Истица заявила, что имела право на пособие как мать из многодетной семьи.

Совсем уж без поддержки государства орловчанка не оставалась. В своем иске она указала, в частности, что является получателем мер социальной поддержки как ветеран труда. Однако она не получала ежемесячную доплату к пенсии, положенную многодетным матерям в соответствии с региональным законодательством. Для этого ей надо было подать в органы соцзащиты заявление. По версии истицы, заявление она не подала потому, что ничего о выплатах не знала.

«Она не была проинформирована должностными лицами филиала казенного учреждения Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» о возможности и порядке (в частности о заявительном характере) получения ежемесячной денежной выплаты, что послужило нарушению прав многодетной семьи на меры социальной поддержки со стороны государства», – следует из информации пресс-службы суда.

В рамках разбирательства доводы истицы были проверены, заслушаны объяснения обеих сторон. Суд встал на сторону многодетной матери. Он удовлетворил исковые требования и признал за истицей право на ежемесячную денежную выплату матери многодетной семьи за период с ноября 2014 года по сентябрь 2021 года. Суд обязал областной центр соцзащиты населения произвести перерасчет, а департамент социальной защиты опеки и попечительства обязали выделить на это денежные средства. Впрочем, решение суда еще и не вступило в законную силу и может быть обжаловано проигравшей стороной.

ИА «Орелград»