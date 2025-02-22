Во мценские школы вложат 206 миллионов рублей

За счет инвестиций будет укреплена материально-техническая база.

Муниципальная программа развития материально-технической базы образования в новой редакции начала работать во Мценском районе. Ее целью является обеспечение условий для наиболее успешной реализации различных направлений развития системы образования, в том числе повышение качества, доступности и эффективности образовательных услуг. Задачей является укрепление ресурсного обеспечения учреждений. Важнейшие целевые индикаторы предусматривают рост доли учреждений, отвечающих современным требованиям, в том числе требованиям комфорта и безопасности.

Реализация программы стартовала в 2023 году, срок ее действия рассчитан по 2027 год включительно. Объем финансирования за все годы реализации и за счет всех уровней бюджета составит 206,559 миллиона рублей. Часть средств уже была освоена в предыдущие годы. В 2025 году финансирование программы составит 1,864 миллиона рублей, в 2026 году – 11,7 миллиона рублей, в 2027 году – 100,058 миллиона рублей. Как следует из паспорта документа, муниципальная программа «Развитие материально-технической базы образования в Мценском районе» носит комплексный характер и призвана стимулировать процесс развития принципов доступности и качества предоставляемых образовательных услуг.

«Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения гарантий обучения, – отмечено в документе. – Основанием для разработки программы является проведенный анализ современного состояния муниципальной системы образования Мценского района». Основными проблемами местного образования власти называют высокий уровень износа основных фондов, низкий уровень систем инженерно-технического обеспечения, недостаточный уровень технической защищенности образовательных учреждений, недостаток современных средств обучения.

При этом власти отмечают, что изменения начались в 2019 году со стартом федерального проекта «Современная школа». Так, именно 2019 год стал отправной точкой для начала реализации в районе федерального проекта по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В Отрадинскую среднюю школу тогда поступили образовательные наборы и учебное демонстрационное оборудование для создания медиазоны, в том числе 3D-принтеры, шлем виртуальной реальности, квадрокоптер, а также оборудование для шахматной зоны и ручные электроинструменты, соответствующая мебель.

С 1 сентября 2020 года многопрофильные Центры «Точка роста», а также цифровые Центры «1Т-куб» заработали в Спасско-Лутовиновской средней школе имени И. С. Тургенева и Тельченской средней школе. Спустя год к этому списку добавились еще три школы, где продолжились мероприятия по созданию Центров образования «Точка роста».

ИА «Орелград»