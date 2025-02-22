Во Мценске церковь оградили от вышек сотовой связи

Георгиевская церковь XIX века официально обрела зоны охраны.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Георгиевская церковь», XIX в. Расположена она во Мценске на улице Комсомольской. Также глава региона утвердил требования к градостроительным регламентам в границах установленных зон охраны, сведения о наличии которых в ближайшее время внесут в федеральную государственную информационную систему территориального планирования.

В частности, установлен режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ). Разрешается применение специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды: восстановление, воссоздание и восполнение частично или полностью утраченных элементов и характеристик памятника на основе историко-архивных исследований с учетом стилистических особенностей объекта культурного наследия. Допускается проведение земляных, землеустроительных, хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий сохранности и визуального восприятия церкви, снос сооружений и линейных объектов.

Также разрешается организация пешеходных тротуаров, дорожек и площадок, размещение малых архитектурных форм и элементов благоустройства, установка произведений монументально-декоративного искусства, мемориальных знаков, посадка деревьев, кустарников, разбивка газонов, устройство клумб и цветников, санитарные рубки, устройство пандусов и других приспособлений, обеспечивающих передвижение маломобильных групп населения, размещение информационных надписей и обозначений, размещение временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление.

В то же время на территории охранной зоны запрещается возведение объектов капитального строительства и некапитальных строений, временных построек, проведение земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ с использованием технологий, создающих динамические нагрузки, прокладка и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения надземным, наземным и совмещенным способами, установка средств наружной рекламы и информации: рекламных конструкций, щитов, баннеров и растяжек.

Не допускается применение глухих ограждений на общественных территориях, высадка кустарниковой и древесной растительности, закрывающей обзор церкви, вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок, размещение неорганизованных автостоянок и автопарковок, взрывоопасных и пожароопасных объектов и материалов, создающих угрозу экологической и пожарной безопасности территории. Под запретом – установка оборудования линейных объектов и вышек сотовой связи.

ИА “Орелград”