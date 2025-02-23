Орловские аграрии снизили производство зерна и картошки

Обнародованы предварительные результаты работы орловского АПК.

По предварительной оценке Орелстата, в Орловской области объем продукции сельского хозяйства всех категорий товаропроизводителей в 2024 году составил порядка 154,4 миллиарда рублей, или 102,7 процента в сопоставимых ценах к уровню 2023 года. Стоит отметить, что производство растениеводческой продукции уменьшилось на 7,3 процента по сравнению с предыдущим годом. В частности, на 16 процентов сократилось производство зерна и зернобобовых культур, на 12 процентов снизилось производство картофеля, на 2,7 процента – овощей.

«В 2024 году всеми сельхозпроизводителями намолочено 3,5 миллиона тонн зерна в весе после доработки, накопано 2,4 миллиона тонн сахарной свеклы и 221,9 тысячи тонн картофеля, собрано 56,6 тысячи тонн овощей открытого и закрытого грунта, – информирует Орелстат. – В хозяйствах всех категорий в ушедшем году продуктивность зернового поля составила 44,3 центнера с 1 га против 50,7 центнера с 1 га годом ранее. Урожайность зерновых и зернобобовых культур варьировала от 57,1 центнера с 1 га в Кромском районе до 33,9 центнера с 1 га – в Новосильском районе».

Только производство сахарной свеклы продемонстрировало положительную динамику. В 2024 году в Орловской области накопали сладких корнеплодов на 2,8 процента больше, чем в 2023 году. Наибольшую урожайность указанных корнеплодов получили хозяйства Хотынецкого района – 690,2 центнера с 1 га, Свердловского района – 511,9 центнера c 1 га и Дмитровского района – 501,8 центнера с 1 га.

«Основными производителями зерна и сахарной свеклы остаются сельскохозяйственные организации. Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения. Ими собрано 71,4 процента картофеля и 73,4 процента овощей от общего сбора», – отмечают статистики.

Что касается зерновых, то пшеницы озимой и яровой в регионе было собрано 2,043 миллиона тонн, или на 15,3 процента меньше, чем годом ранее. Производство озимой ржи сократилось на 50,5 процента по сравнению с 2023 годом, озимого и ярового ячменя – на 41 процент, овса – на 42,7 процента, гречихи – на 38,7 процента, проса – на 13,6 процента, зернобобовых культур – на 11,1 процента. В то же время производство кукурузы на зерно увеличилось на 13,1 процента, тритикале – в 7,5 раза.

ИА «Орелград»