Два детсада хотят реорганизовать под Орлом

Окончательное решение будет принято с учетом мнения граждан.

Орловский окружной Совет народных депутатов включил в повестку дня своего ближайшего заседания два вопроса о назначении опросов граждан. В первом случае опрос необходим для выявления мнения населения по вопросу реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 деревни Дубовая Роща» Орловского муниципального округа. Его планируют присоединить к Полозодворской средней общеобразовательной школе. Во втором случае речь идет о присоединении детского сада № 34 в деревне Шепино к Оптушанской средней общеобразовательной школе.

Инициатором проведения опросов выступает глава Орловского муниципального округа. Как следует из проектов решения депутатского корпуса, опросы планируется провести в целом ряде населенных пунктов в период с 17 по 26 марта 2025 года. Время проведения – с 8.00 до 19.00, срок проведения – 14 календарных дней. Минимальная численность жителей, участвующих в опросе о судьбе детсада № 11, должна составить 75 человек, о судьбе детсада № 34 – 266 человек.

Своим решением депутаты должны будут утвердить единую формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан: согласны ли вы с реорганизацией детского сада № 11 / № 34 в форме присоединения к школе? Также на парламентской сессии планируется утвердить форму опросного листа и методику проведения опроса граждан. Кстати, в каждой случае для проведения опроса и подсчета голосов создадут специальные комиссии, которые начнут работать уже 13 марта.

Участниками «голосования» могут стать только местные жители в возрасте от 18 лет и старше, то есть обладающие избирательным правом. Участие предусмотрено только личное, каждый житель имеет только один голос – заполнять опросную форму за другого человека запрещено. «Опрос проводится путем сбора подписей жителей опрашиваемой территории, обладающих избирательным правом в виде заполнения опросных листов в установленной форме. Опросные листы передаются членами комиссии по проведению опроса гражданам для заполнения при подворном (поквартирном) обходе домов, находящихся на территории проведения опроса», – говорится в проекте решения.

Протокол об итогах опроса комиссия затем должна будет направить в Орловский окружной Совет народных депутатов, а его копию – инициатору проведения опроса, то есть главе округа. Если число граждан, принявших участие в опросе, окажется меньше установленного депутатами минимума, то комиссия должна будет признать опрос несостоявшимся.

ИА «Орелград»