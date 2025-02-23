Ярмарку цветов проведут по всему Орлу

Работа цветочной ярмарки растянется на целую неделю

Администрация города Орла сообщила об организации специализированной тематической ярмарки-выставки весенних цветов «Весеннее настроение». Она пройдет в период с 3 по 9 марта по большому количеству адресов. Ярмарочные площадки будут развернуты буквально по всему областному центру, в том числе на площади Мира, Московском шоссе, улицах Октябрьской, Тургенева, Комсомольской, Пушкина, Старо-Московской, Герцена, Металлургов, Космонавтов и Раздольной. Работать ярмарочные площадки будут ежедневно, с 8.00 до 19.00 часов.

В настоящий момент мэрия принимает заявки от торговцев. По условиям, участниками ярмарки-выставки могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, а также самозанятые. Торговые места между ними распределят в соответствии с утвержденными схемами ярмарочных площадок.

За право торговать желающим придется мэрии заплатить. Размер платы установлен организатором с учетом необходимости компенсации затрат на выполнение работ, связанных с организацией работы ярмарки. Он составляет: 1274,35 рубля за один день размещения нестационарного торгового объекта – торговой палатки, прилавка, иных специальных легковозводимых сборно-разборных конструкций; 4551,24 рубля за один день размещения нестационарного торгового объекта – передвижного средства развозной и разносной торговли (автомобиля).

Администрация города разрешила продавать на ярмарочных площадках живые цветы, комнатные растения в горшках и сувенирную продукцию. Денежные средства, полученные за торговые места, будут зачислены в муниципальный бюджет. Организацией ярмарки занимается отдел потребительского рынка управления экономического развития администрации города Орла.

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ИА «Орелград»