Под Орлом выросло число тяжких преступлений

Рост таких преступлений по итогам года составил почти 10 процентов.

Отчет ОМВД России «Орловский» о результатах оперативно-служебной деятельности за 2024 год заслушали депутаты Орловского окружного совета. Из него следует, что за истекший год ОМВД зарегистрировало 13 310 сообщений и заявлений граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, или на 12,6 процента больше, чем в 2023 году. Тенденция роста количества сообщений и заявлений граждан в местную полицию сохраняется уже на протяжении нескольких лет. Однако по итогам года зафиксировано снижение общего количества зарегистрированных преступлений: с 653 в 2023 году до 593 в 2024-м, или на 9,2 процента.

В отчете отмечено, что в минувшем году на территории Орловского муниципального округа на 8,2 процента увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. С 60 до 69 увеличилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Из незаконного оборота за год местные правоохранители изъяли 3,7 килограмма наркотиков. Раскрываемость преступлений данного вида составила 51,4 процента. За употребление наркотических средств без назначения врача за год составлено 13 административных протоколов.

На 15,7 процента снизилось число преступлений против собственности, сообщается в отчете. Самым распространенным преступлением в округе по-прежнему остаются мошенничества и кражи. Их удельный вес в общем массиве преступности составил 57,7 процента (342 из 593). За прошлый год на 46,6 процента снизилось количество краж сотовых телефонов, на 11,1 процента – краж из гаражно-строительных кооперативов, на 27,2 процента – краж с дач, но на 33,3 процента увеличилось количество квартирных краж.

«Предметом преступного посягательства, как правило, становятся денежные средства, электроинструменты, строительные материалы, малогабаритная бытовая и компьютерная техника, ювелирные изделия, т.е. имущество, пользующееся стабильным спросом у населения, которое можно быстро реализовать, – говорится в документе. – Вместе с тем, количество преступлений, совершенных с использованием информационных технологий остается на высоком уровне и составило 288».

В ОМВД также отметили, что в настоящее время нарабатывается практика выявления, раскрытия и расследования преступлений данной категории. Важнейшим элементом борьбы с компьютерной преступностью местная полиция называет меры предупреждения, в первую очередь, разъяснительную работу с населением.

ИА «Орелград»