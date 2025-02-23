Под Орлом осудили похитительницу газа

Любопытное уголовное дело рассмотрел суд во Мценске.

Перед судом предстала ранее не судимая местная жительница. Ее обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (самовольное подключение к газопроводу). Причем, по версии следствия, преступление она совершила, будучи подвергнутой административному наказанию за аналогичное деяние. Из материалов дела следует, что в феврале 2023 года амчанка впервые предстала перед мировым судом, который и наказал ее в рамках административного кодекса за самовольное подключение к газопроводу.

Тогда ее привлекли к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ. Однако в июле 2023 года она вновь, используя газовый ключ, демонтировала металлическую заглушку, установленную в ее доме. В образовавшееся отверстие вставила металлический сгон, соединив им два участка металлической трубы газопровода. Тем самым женщина вновь совершила самовольное подключение к общему газопроводу, принадлежащему компании «Газпром Межрегионгаз Орел». В результате в ее частное домовладение стал поступать природный газ.

Факт самовольного подключения вскрыли в ноябре 2023 года, когда сотрудники газовой компании проводили профилактические мероприятия. Они поочередно проверяли дома тех граждан, которые ранее был привлечены к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ. Так подсудимая и попалась. В судебном заседании она полностью признала свою вину и просила о применении особого порядка судебного разбирательства. Суд признал ее виновной и приговорил к выплате штрафа в размере 30 000 рублей.

ИА «Орелград»