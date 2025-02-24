Чиновникам из орловской глубинки задолжали зарплату

Пришлось вмешаться надзорному ведомству.

Нарушение выявила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.

Как оказалось, заработную плату своевременно не получали работники администрации Труновского сельского поселения Краснозоренского района. Перед ними образовалась задолженность в 160 тысяч рублей.

В итоге прокуратура внесла главе администрации поселения представление. После этого нарушения устранили.

«Бухгалтер администрации привлечён к дисциплинарной ответственности», – добавили в пресс-службе орловского органа надзора.

ИА «Орелград»