Чиновникам из орловской глубинки задолжали зарплату

24.2.2025 | 12:50 Закон и порядок, Новости

Пришлось вмешаться надзорному ведомству.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение выявила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.

Как оказалось, заработную плату своевременно не получали работники администрации Труновского сельского поселения Краснозоренского района. Перед ними образовалась задолженность в 160 тысяч рублей.

В итоге прокуратура внесла главе администрации поселения представление. После этого нарушения устранили.

«Бухгалтер администрации привлечён к дисциплинарной ответственности», – добавили в пресс-службе орловского органа надзора.

ИА «Орелград»


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