Под Орлом в День защитника Отечества состоялся трейл-забег

В нём приняли участие около 150 человек из разных регионов.

Кроме орловцев на старт вышли гости из Московской, Тульской, Брянской и Курской, Белгородской областей. Забег прошёл в Орловском муниципальном округе у деревни Чаплыгино.

Мероприятие под названием «Дикая коза» организовал легкоатлетический клуб «Вне дорог». Напомним, что трейловый бег — это бег по пересечённой местности с техничным преодолением естественных препятствий.

На этот раз участникам предложили две дистанции — в 5 и в 10 километров. Последнюю выбрали около 80 человек.

«Не может не радовать, что и участников, и спонсоров с каждым годом становится больше. Бег по пересечённой местности набирает популярность у спортсменов!» – заметил организатор Дмитрий Бугорский.

По традиции, такие старты поддерживают различные предприятия нашего региона, в том числе Объединённая домостроительная корпорация.

«Наша компания всегда помогает организаторам спортивных мероприятий, и в этот раз мы тоже откликнулись на просьбу бегового клуба «Вне дорог». Очень здорово, когда каждый человек может показать себя и свои достижения. Спорт, который мы сейчас популяризируем, доступен всем желающим. К слову, организатор забега – Дмитрий Бугорский – является сотрудником группы компаний «ОДСК»», – рассказал управляющий директор ПАО «СЗ «Орёлстрой» Владислав Гефель.

Мороз и снег не стали препятствием для того, чтобы показать и доказать свою физическую подготовку. После окончания забега лучших легкоатлетов отметили медалями. Также все участники смогли подкрепить силы горячим чаем и гречневой кашей, приготовленной на костре.

Следующий трейл-забег запланирован на май этого года. В нём также смогут принять участие все желающие.

ИА «Орелград»