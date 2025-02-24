В Орле открылся храм на Лужковском кладбище

Здесь завершилась масштабная реконструкция.
Теперь храм великомученика Димитрия Солунского снова открыт для богослужений и посещений. Об этом сообщили в Орловской митрополии.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил обновлённую церковь. Затем он возглавил заупокойную Божественную литургию.
По окончании службы Тихон поблагодарил всех, кто вложил свои силы и средства в дело восстановления храма.
Церковь строили с 1996-го по 1998-й годы. Реконструкция стартовала в минувшем году и завершилась в текущем.
ИА «Орелград»