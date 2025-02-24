В Орле открылся храм на Лужковском кладбище

24.2.2025 | 12:35 Новости, Общество

Здесь завершилась масштабная реконструкция.

Фото: orel-eparhia.ru / Евгений Мартынов

Теперь храм великомученика Димитрия Солунского снова открыт для богослужений и посещений. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил обновлённую церковь. Затем он возглавил заупокойную Божественную литургию.

По окончании службы Тихон поблагодарил всех, кто вложил свои силы и средства в дело восстановления храма.

Церковь строили с 1996-го по 1998-й годы. Реконструкция стартовала в минувшем году и завершилась в текущем.

ИА «Орелград»


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