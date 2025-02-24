На Орловщине в ДТП на переезде погибли двое

24.2.2025 | 10:11 Важное, Новости, Происшествия

Это случилось сегодня утром.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Новость сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Информация поступила в службу спасения в 9 часов 14 минут. Смертельное происшествие случилось во Мценском районе рядом с селом Отрадинским, на железнодорожной станции Отрада.

Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ». В машине погибли двое человек.

На данный момент движение поездов на данном участке остановлено.

На месте ДТП работают сотрудники 27-й пожарно-спасательной части Управления МЧС по нашему региону.

ИА «Орелград»


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