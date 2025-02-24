Орловский чиновник получил награду Файзуллина

24.2.2025 | 10:23 Новости, Строительство

Вручение состоялось на сегодняшнем заседании орловского правительства.

Фото: Портал Орловской области

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин отметил благодарственным письмом Антона Чупахина – заместителя руководителя Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. (Также Чупахин является начальником управления дорожного хозяйства и реализации государственных строительных программ, входящего в состав департамента.)

Награду передал губернатор Андрей Клычков.

За что именно глава Минстроя поощрил орловского чиновника, губернатор не уточнил. Однако, обращаясь к Чупахину, Клычков иронически заметил: «Теперь работать надо лучше».

Напомним, Ирек Файзуллин приезжал в Орловскую область в 2023-м году – чтобы торжественно заложить школу в Жилина. Однако в итоге строительство серьёзно затянулось (и до сих пор не окончилось), а подрядчика и субподрядчика заподозрили в крупных хищениях.

ИА «Орелград»


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