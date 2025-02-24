Режим автоУСН очень заинтересовал торговцев

Каждый четвертый плательщик автоУСН занят в торговле.

Самый популярный вид деятельности у плательщиков налога в рамках режима автоУСН – это розничная торговля. Такие данные озвучила Федеральная налоговая служба. По ее подсчетам, торговлей занимаются 25 процентов от общего числа плательщиков автоУСН, а именно более 6 тысяч организаций и предпринимателей в целом по всей стране. Также популярностью пользуется разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (9,2 процента, или 2,2 тысячи плательщиков), операции с недвижимым имуществом (6 процентов, или 1,5 тысячи плательщиков), деятельность в области права и бухгалтерского учета (4,5 процента, или 1,1 тысячи плательщиков) и строительные специализированные работы (3,9 процента, или около 1 тысячи плательщиков).

Напомним, эксперимент по применению специального налогового режима автоУСН стартовал 1 июля 2022 года в четырех регионах России. А с 1 января 2025 года автоУСН начал действовать на территории Орловской области, соответствующий закон в конце прошлого года приняли депутаты Орловского облсовета. По данным пресс-службы УФНС России по Орловской области, уже на 1 января 2025 года в Орловской области было зарегистрировано 17 представителей бизнеса, которые выбрали в качестве системы налогообложения автоУСН.

«Новый специальный налоговый режим впервые начал работать в регионе с начала текущего года, – уточнили в ведомстве. – Он предусматривает отмену 10 форм обязательной отчетности, включая налоговую отчетность и отчетность, предоставляемую в Социальный фонд России. Воспользоваться автоУСН могут организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей в год».

Данный налоговый режим предусматривает использование ставки в размере 8 процентов при выборе объекта налогообложения «доходы» и 20 процентов – при выборе объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Повышенные по сравнению с упрощенной системой налогообложения (УСН) ставки налога обусловлены отсутствием страховых взносов.

«Налогоплательщики, применяющие автоУСН, освобождены от уплаты страховых взносов за работников, а также за себя как индивидуального предпринимателя, – объяснили в областной налоговой службе. – При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование сохраняется, финансирование производится за счет бюджетных средств из части налога, зачисляемой в федеральный бюджет».

ИА «Орелград»