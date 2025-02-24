Орловцам посулили еще 330 новых высокотехнологичных рабочих мест

Например, на крахмальном заводе на Новосильском шоссе.

О планах на совещании в администрации региона 24 февраля рассказала глава департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева.

«Ведется разработка перспективных бизнес-моделей высокотехнологичных производств, – пояснила чиновница. – Это хранение и переработка плодово-ягодной продукции ООО «Агропром ЮГ» (Дмитровский район) – производство соков и пектина. АО «Щелково Агрохим» – производство амилозного крахмала (на новом подразделении в особой экономической зоне на Новосильском шоссе в городе Орле). ООО «Мельград» – строительство мукомольного производства («Посольство вкусной еды»). В результате реализации данных проектов будет создано 330 новых высокотехнологичных рабочих мест. Работа по перспективному развитию пищевой и перерабатывающей промышленности является приоритетным как для Российской Федерации, так и Орловской области, соответственно, будет продолжена».

Что касается финансовой составляющей, то ООО «Агропром ЮГ» и ООО «Мельград» планируют инвестиции по 1 млрд рублей, АО «Щелково Агрохим» – 8 млрд рублей.

Уже реализуются крупные инвестпроекты. В развитие в 2024 году ивложено более чем 10 млрд рублей. Будет создано около 565 новых высокотехнологичных рабочих мест. Продолжается реализация проектов ООО «Гранд Фрайз»: глубокая переработка картофеля с выходом на 120 тысяч тонн готовой продукции в год. Объем инвестиций превышает 19 миллиардов рублей. ООО «Орел» реализует проект по модернизации производства и выпуску новых видов продукции, в том числе творожных сыров. ООО «МЭЗ ЮНЕКО» реализует новый проект по строительству маслоэкстракционного завода в особой экономической зоне. В планах переработка 300 тысяч тонн масличных в год. ООО «Мценский элеватор» также в ОЭЗ строит мукомольный комбинат мощностью 150 тонн муки в сутки, элеваторный комплекс для единовременного хранения 20 тысяч тонн зерна.

ИА “Орелград”