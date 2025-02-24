Суд вынес приговор бывшему первому заммэра Орла Минкину

Его признали виновным.

Дело рассматривалось в Советском районном суде. Олега Минкина обвиняли в халатности, которая повлекла за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Предметом разбирательства стало ЧП, которое произошло 18-го февраля 2022-го года. Тогда на случайного прохожего, на тот момент 17-летнего, с карниза дома по Гостиной, 3, упал лёд. Парень получил серьёзные травмы.

Как раз в этот период времени Минкин отвечал за городское ЖКХ. Поэтому обвинения предъявили именно ему.

Экс-чиновнику пришлось отвечать за то, что дом вовремя не очистили от ледяных и снежных наростов. Сам он свою вину отрицал.

Как сообщили в орловском Управлении Следственного комитета России, в итоге Минкина приговорили к двум годам принудительных работ. Кроме того, на тот же срок ему запрещено занимать должности на государственной службе.

ИА «Орелград»