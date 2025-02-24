Орловцам заплатят по 100 тысяч за содействие в привлечении контрактников

Такой указ утвердил орловский губернатор Андрей Клычков.

Документ опубликован на официальном портале области.

Речь идёт о мерах поддержки граждан, которые оказали Министерству обороны России содействие в заключении контрактов с другими людьми. В 2025-м в Орловской области за такую помощь полагается хорошее вознаграждение — по 100 тысяч рублей за одного контрактника.

Граждан, оказавших содействие, будут вносить в соответствующий реестр, а затем поощрять выплатами.

Указ уже вступил в силу.

ИА «Орелград»