Орловцам заплатят по 100 тысяч за содействие в привлечении контрактников

24.2.2025 | 15:30 Новости, СВО

Такой указ утвердил орловский губернатор Андрей Клычков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Документ опубликован на официальном портале области.

Речь идёт о мерах поддержки граждан, которые оказали Министерству обороны России содействие в заключении контрактов с другими людьми. В 2025-м в Орловской области за такую помощь полагается хорошее вознаграждение — по 100 тысяч рублей за одного контрактника.

Граждан, оказавших содействие, будут вносить в соответствующий реестр, а затем поощрять выплатами.

Указ уже вступил в силу.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования