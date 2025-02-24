В Хотынецкую ЦРБ поступило новое оборудование

Здесь установили цифровой флюроограф.

Техника появилась в больнице по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения», который является частью национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщает газета «Трибуна хлебороба», флюроограф произведён в России. Закупка обошлась в 5,5 миллиона рублей.

Данный аппарат очень пригодится при проведении профилактических осмотров, а также ранней диагностики туберкулеза, онкологических легочных патологий, других болезней лёгких.

Цифровой флюроограф обеспечивает качественное изображение. Это позволяет врачу заметить даже незначительные отклонения от нормы.

Кроме того, ЦРБ получила ещё и фиброэндоскоп стоимостью 1,1 миллиона рублей. Эта техника используется для обследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта (фиброгастродуоденоскопии). Аппарат установили в кабинете эндоскопии.

Также Хотынецкая больница готовится принять новый цифровой рентген-аппарат. Пока что в соответствующем кабинете идёт ремонт. Помещение приводят в соответствие нормам, необходимым для установки этого оборудования.

ИА «Орелград»