В Хотынецкую ЦРБ поступило новое оборудование

24.2.2025 | 14:01 Медицина, Новости

Здесь установили цифровой флюроограф.

Фото: «Трибуна хлебороба»

Техника появилась в больнице по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения», который является частью национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщает газета «Трибуна хлебороба», флюроограф произведён в России. Закупка обошлась в 5,5 миллиона рублей.

Данный аппарат очень пригодится при проведении профилактических осмотров, а также ранней диагностики туберкулеза, онкологических легочных патологий, других болезней лёгких.

Цифровой флюроограф обеспечивает качественное изображение. Это позволяет врачу заметить даже незначительные отклонения от нормы.

Кроме того, ЦРБ получила ещё и фиброэндоскоп стоимостью 1,1 миллиона рублей. Эта техника используется для обследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта (фиброгастродуоденоскопии). Аппарат установили в кабинете эндоскопии.

Также Хотынецкая больница готовится принять новый цифровой рентген-аппарат. Пока что в соответствующем кабинете идёт ремонт. Помещение приводят в соответствие нормам, необходимым для установки этого оборудования.

Фото: «Трибуна хлебороба»

ИА «Орелград»


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