Орловские застройщики перейдут с бумаги в цифру

Новшество начнет действовать уже с 1 марта 2025 года.

О грядущих изменениях законодательства информирует Управление Росреестра по Орловской области. Главное новшество заключается в том, что уже с 1 марта 2025 года юридические лица будут обязаны подавать документы на оформление недвижимости только в электронном виде. Такой порядок их взаимодействия с Росреестром определяет вступающий в силу 1 марта 2025 года вступает в силу Федеральный закон № 487-ФЗ. Как пояснили в пресс-службе Управления Росреестра, по новым правилам юрлица должны направлять заявления на кадастровый учет и регистрацию прав с прилагаемыми к ним документами только в электронной форме, а бумажные документы будут возвращаться без рассмотрения.

«Исключение предусмотрено для случаев, когда одной из сторон сделки выступает физическое лицо, если это не договор участия в долевом строительстве, – поясняют в ведомстве. – Законом также установлено, что юрлицо вправе подавать документы в Росреестр на бумаге, если временно нет технической возможности подать документы электронно. Кроме того, до 1 января 2026 года возможность подачи заявлений на бумажном носителе сохранится за рядом юридических лиц, к числу которых относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, садоводческие и огороднические товарищества, гаражные, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, ТСЖ».

Однако с 1 марта застройщики будут обязаны самостоятельно в электронном виде направлять в Росреестр заявления о государственной регистрации права собственности участников долевого строительства, а после завершения процедуры регистрации они будут обязаны передать дольщику выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В Росреестре отмечают, что договоры долевого участия предоставляются на государственную регистрацию только в электронной форме. Причем подписанный собственноручными подписями скан-образ бумажного документа не будет считаться электронным документом.

«Переход на цифровой формат взаимодействия полностью отвечает требованиям современных реалий и позволит сделать процесс оказания госуслуг еще проще и удобнее, при этом сократив временные затраты на их получение»,- так комментирует новые правила руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. Чтобы оценить масштаб рынка, который затронет новый закон, и масштаб изменений Надежда Кацура привела такие цифры: в 2024 году от юридических лиц поступило почти 20 тысяч заявлений на совершение учетно-регистрационных действий с недвижимостью. Из них в электронном виде было направлено лишь около 12 тысяч заявок, то есть доля электронных обращений составила в минувшем году около 60 процентов.

ИА “Орелград”